Precio de Hypr hoy

El precio actual de Hypr (HYPR) hoy es $ 0.00119524, con una variación del 7.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYPR a USD es $ 0.00119524 por HYPR.

Hypr actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 908,381, con un suministro circulante de 760.00M HYPR. Durante las últimas 24 horas, HYPR cotiza entre $ 0.00119423 (bajo) y $ 0.0012884 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00874279, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00118257.

En el corto plazo, HYPR experimentó un cambio de -0.53% en la última hora y de -2.21% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hypr (HYPR)

Cap de mercado $ 908.38K$ 908.38K $ 908.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Suministro de Circulación 760.00M 760.00M 760.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Hypr es de $ 908.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HYPR es de 760.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.20M.