Información del precio (USD) de Hyperwave HLP (HWHLP)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.688926 $ 0.688926 $ 0.688926 24H Mín $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24H Máx 24H Mín $ 0.688926$ 0.688926 $ 0.688926 24H Máx $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Máximo Histórico $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Precio más bajo $ 0.688926$ 0.688926 $ 0.688926 Cambio de Precio (1H) -0.20% Cambio de Precio (1D) +6.50% Cambio de Precio (7D) +6.57% Cambio de Precio (7D) +6.57%

El precio en tiempo real de Hyperwave HLP (HWHLP) es de $1.099. Durante las últimas 24 horas, HWHLP se ha operado entre un mínimo de $ 0.688926 y un máximo de $ 1.24, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de HWHLP es de $ 1.24, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.688926.

En términos de rendimiento a corto plazo, HWHLP ha cambiado en un -0.20% en la última hora, +6.50% en 24 horas y +6.57% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Hyperwave HLP (HWHLP)

Cap de mercado $ 10.76M$ 10.76M $ 10.76M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.76M$ 10.76M $ 10.76M Suministro de Circulación 9.79M 9.79M 9.79M Suministro total 9,787,741.190172 9,787,741.190172 9,787,741.190172

La capitalización de mercado actual de Hyperwave HLP es de $ 10.76M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HWHLP es de 9.79M, con un suministro total de 9787741.190172. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.76M.