Precio de Holy Coin hoy

El precio actual de Holy Coin (HOLY) hoy es --, con una variación del 7.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOLY a USD es -- por HOLY.

Holy Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 307,865, con un suministro circulante de 999.94M HOLY. Durante las últimas 24 horas, HOLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01553962, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOLY experimentó un cambio de -0.61% en la última hora y de -21.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Holy Coin (HOLY)

Cap de mercado $ 307.87K$ 307.87K $ 307.87K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 307.87K$ 307.87K $ 307.87K Suministro de Circulación 999.94M 999.94M 999.94M Suministro total 999,937,404.444605 999,937,404.444605 999,937,404.444605

La capitalización de mercado actual de Holy Coin es de $ 307.87K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOLY es de 999.94M, con un suministro total de 999937404.444605. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 307.87K.