Precio de Hold Sloth hoy

El precio actual de Hold Sloth (ZZZ) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZZZ a USD es -- por ZZZ.

Hold Sloth actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,731.86, con un suministro circulante de 843.15M ZZZ. Durante las últimas 24 horas, ZZZ cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZZZ experimentó un cambio de -- en la última hora y de -11.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Hold Sloth (ZZZ)

Cap de mercado $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 7.53K$ 7.53K $ 7.53K Suministro de Circulación 843.15M 843.15M 843.15M Suministro total 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

La capitalización de mercado actual de Hold Sloth es de $ 6.73K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZZZ es de 843.15M, con un suministro total de 943505142.7532988. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 7.53K.