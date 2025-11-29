Precio de Gunda hoy

El precio actual de Gunda (GUNDA) hoy es $ 0.00047564, con una variación del 2.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GUNDA a USD es $ 0.00047564 por GUNDA.

Gunda actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 475,635, con un suministro circulante de 1.00B GUNDA. Durante las últimas 24 horas, GUNDA cotiza entre $ 0.00047564 (bajo) y $ 0.00048981 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00074739, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00040438.

En el corto plazo, GUNDA experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gunda (GUNDA)

Cap de mercado $ 475.64K$ 475.64K $ 475.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 475.64K$ 475.64K $ 475.64K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

