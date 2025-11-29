Precio de Guardian Token hoy

El precio actual de Guardian Token (GUARDIAN) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GUARDIAN a USD es -- por GUARDIAN.

Guardian Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 253,675, con un suministro circulante de 592.96M GUARDIAN. Durante las últimas 24 horas, GUARDIAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GUARDIAN experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Guardian Token (GUARDIAN)

Cap de mercado $ 253.68K$ 253.68K $ 253.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 253.68K$ 253.68K $ 253.68K Suministro de Circulación 592.96M 592.96M 592.96M Suministro total 592,957,032.600945 592,957,032.600945 592,957,032.600945

