Precio de GTETH hoy

El precio actual de GTETH (GTETH) hoy es $ 2,997.54, con una variación del 1.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GTETH a USD es $ 2,997.54 por GTETH.

GTETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 461,098,053, con un suministro circulante de 153.82K GTETH. Durante las últimas 24 horas, GTETH cotiza entre $ 2,996.15 (bajo) y $ 3,091.72 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,751.71, mientras que el mínimo histórico fue $ 2,627.71.

En el corto plazo, GTETH experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de +9.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GTETH (GTETH)

Cap de mercado $ 461.10M$ 461.10M $ 461.10M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 461.10M$ 461.10M $ 461.10M Suministro de Circulación 153.82K 153.82K 153.82K Suministro total 153,820.0 153,820.0 153,820.0

