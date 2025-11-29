Precio de goodcryptoX hoy

El precio actual de goodcryptoX (GOOD) hoy es $ 0.050123, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOOD a USD es $ 0.050123 por GOOD.

goodcryptoX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,062,694, con un suministro circulante de 21.20M GOOD. Durante las últimas 24 horas, GOOD cotiza entre $ 0.050013 (bajo) y $ 0.050563 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.186012, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04963848.

En el corto plazo, GOOD experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -0.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de goodcryptoX (GOOD)

Cap de mercado $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.12M$ 50.12M $ 50.12M Suministro de Circulación 21.20M 21.20M 21.20M Suministro total 999,912,176.2830412 999,912,176.2830412 999,912,176.2830412

La capitalización de mercado actual de goodcryptoX es de $ 1.06M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOOD es de 21.20M, con un suministro total de 999912176.2830412. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.12M.