Precio de Goldn hoy

El precio actual de Goldn (GOLDN) hoy es $ 0.00044089, con una variación del 9.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GOLDN a USD es $ 0.00044089 por GOLDN.

Goldn actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,172,476, con un suministro circulante de 14.00B GOLDN. Durante las últimas 24 horas, GOLDN cotiza entre $ 0.00043074 (bajo) y $ 0.00050964 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00218317, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00045175.

En el corto plazo, GOLDN experimentó un cambio de -9.74% en la última hora y de -14.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Goldn (GOLDN)

Cap de mercado $ 6.17M$ 6.17M $ 6.17M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.17M$ 6.17M $ 6.17M Suministro de Circulación 14.00B 14.00B 14.00B Suministro total 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Goldn es de $ 6.17M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GOLDN es de 14.00B, con un suministro total de 14000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.17M.