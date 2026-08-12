Precio de GIGADOT hoy

El precio actual de GIGADOT (GDOT) hoy es $ 0.787272, con una variación del 2.48% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GDOT a USD es $ 0.787272 por GDOT.

GIGADOT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,290,382, con un suministro circulante de 4.18M GDOT. Durante las últimas 24 horas, GDOT cotiza entre $ 0.778458 (bajo) y $ 0.810331 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.82, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.746866.

En el corto plazo, GDOT experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -7.93% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 22.54K.

Información del mercado de GIGADOT (GDOT)

Cap de mercado $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Volumen (24H) $ 22.54K$ 22.54K $ 22.54K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Suministro de Circulación 4.18M 4.18M 4.18M Suministro total 4,179,410.726797514 4,179,410.726797514 4,179,410.726797514

La capitalización de mercado actual de GIGADOT es de $ 3.29M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 22.54K. El suministro circulante de GDOT es de 4.18M, con un suministro total de 4179410.726797514. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.29M.