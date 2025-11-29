Precio de GIFT hoy

El precio actual de GIFT (GIFT) hoy es $ 0.131969, con una variación del 0.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GIFT a USD es $ 0.131969 por GIFT.

GIFT actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 415,219, con un suministro circulante de 3.14M GIFT. Durante las últimas 24 horas, GIFT cotiza entre $ 0.129862 (bajo) y $ 0.132229 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.140837, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.118325.

En el corto plazo, GIFT experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +0.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de GIFT (GIFT)

Cap de mercado $ 415.22K$ 415.22K $ 415.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 415.22K$ 415.22K $ 415.22K Suministro de Circulación 3.14M 3.14M 3.14M Suministro total 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

La capitalización de mercado actual de GIFT es de $ 415.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GIFT es de 3.14M, con un suministro total de 3140135.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 415.22K.