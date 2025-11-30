Precio de Get Bagged hoy

El precio actual de Get Bagged (BAGGED) hoy es --, con una variación del 3.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BAGGED a USD es -- por BAGGED.

Get Bagged actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,961.3, con un suministro circulante de 999.77M BAGGED. Durante las últimas 24 horas, BAGGED cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BAGGED experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de -4.81% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Get Bagged (BAGGED)

Cap de mercado $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K Suministro de Circulación 999.77M 999.77M 999.77M Suministro total 999,767,088.8232889 999,767,088.8232889 999,767,088.8232889

