Precio de Gas Town hoy

El precio actual de Gas Town (GAS) hoy es $ 0, con una variación del 7.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de GAS a USD es $ 0 por GAS.

Gas Town actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,376, con un suministro circulante de 999.61M GAS. Durante las últimas 24 horas, GAS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04420707, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, GAS experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +1.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Gas Town (GAS)

Cap de mercado $ 38.38K$ 38.38K $ 38.38K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.38K$ 38.38K $ 38.38K Suministro de Circulación 999.61M 999.61M 999.61M Suministro total 999,611,836.812634 999,611,836.812634 999,611,836.812634

La capitalización de mercado actual de Gas Town es de $ 38.38K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de GAS es de 999.61M, con un suministro total de 999611836.812634. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.38K.