Precio de Game 5 BALL hoy

El precio actual de Game 5 BALL (BALL) hoy es $ 0.00211766, con una variación del 1.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BALL a USD es $ 0.00211766 por BALL.

Game 5 BALL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,101,250, con un suministro circulante de 520.01M BALL. Durante las últimas 24 horas, BALL cotiza entre $ 0.00211248 (bajo) y $ 0.00215389 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01128623, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BALL experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +7.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Game 5 BALL (BALL)

Cap de mercado $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.12M$ 2.12M $ 2.12M Suministro de Circulación 520.01M 520.01M 520.01M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Game 5 BALL es de $ 1.10M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BALL es de 520.01M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.12M.