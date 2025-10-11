Información del precio (USD) de fxhash (FXH)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00520131 $ 0.00520131 $ 0.00520131 24H Mín $ 0.008494 $ 0.008494 $ 0.008494 24H Máx 24H Mín $ 0.00520131$ 0.00520131 $ 0.00520131 24H Máx $ 0.008494$ 0.008494 $ 0.008494 Máximo Histórico $ 0.03486908$ 0.03486908 $ 0.03486908 Precio más bajo $ 0.00382405$ 0.00382405 $ 0.00382405 Cambio de Precio (1H) -1.42% Cambio de Precio (1D) +9.19% Cambio de Precio (7D) -5.35% Cambio de Precio (7D) -5.35%

El precio en tiempo real de fxhash (FXH) es de $0.00592503. Durante las últimas 24 horas, FXH se ha operado entre un mínimo de $ 0.00520131 y un máximo de $ 0.008494, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FXH es de $ 0.03486908, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00382405.

En términos de rendimiento a corto plazo, FXH ha cambiado en un -1.42% en la última hora, +9.19% en 24 horas y -5.35% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de fxhash (FXH)

Cap de mercado $ 3.08M$ 3.08M $ 3.08M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.92M$ 5.92M $ 5.92M Suministro de Circulación 520.00M 520.00M 520.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de fxhash es de $ 3.08M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FXH es de 520.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.92M.