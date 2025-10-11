Tokenómica de fxhash (FXH)
Tokenómica y análisis de precio de fxhash (FXH)
Explora los datos clave de la tokenómica y el precio de fxhash (FXH), incluyendo la capitalización de mercado, detalles de suministro, FDV e historial de precios. Comprende el valor actual del token y su posición en el mercado de un vistazo.
Información de fxhash (FXH)
The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks
Tokenómica de fxhash (FXH): Métricas clave explicadas y casos de uso
Entender la tokenómica de fxhash (FXH) es esencial para analizar su valor a largo plazo, sostenibilidad y potencial.
Métricas clave y cómo se calculan:
Suministro total:
El número máximo de tokens FXH que se han creado o se crearán jamás.
Suministro circulante:
El número de tokens actualmente disponibles en el mercado y en manos del público.
Suministro máx.:
El límite máximo de tokens FXH que pueden existir en total.
FDV (Valoración totalmente diluida):
Calculado como el precio actual × el suministro máximo, lo que da una proyección de la capitalización total del mercado si todos los tokens estuvieran en circulación.
Tasa de inflación:
Refleja la velocidad a la que se introducen nuevos tokens, lo que afecta la escasez y el movimiento del precio a largo plazo.
¿Por qué importan estas métricas para los traders?
Alto suministro circulante = mayor liquidez.
Suministro máximo limitado + baja inflación = potencial de apreciación del precio a largo plazo.
Distribución de tokens transparente = mayor confianza en el proyecto y menor riesgo de control.
Alta FDV con baja capitalización de mercado actual = posibles señales de sobrevaloración.
Ahora que entiendes la tokenómica de FXH ¡explora el precio en vivo del token FXH!
Predicción de precios de FXH
¿Quieres saber hacia dónde podría dirigirse FXH? Nuestra página de predicción de precios de FXH combina el sentimiento del mercado, tendencias históricas e indicadores técnicos para ofrecerte una visión prospectiva.
Aviso legal
Los datos de la tokenómica en esta página provienen de fuentes externas. MEXC no garantiza su exactitud. Realiza una investigación exhaustiva antes de invertir.
Lee y comprende el Acuerdo de Usuario y la Política de Privacidad