Precio de FUST Token hoy

El precio actual de FUST Token (FUST) hoy es $ 0.00007679, con una variación del 2.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FUST a USD es $ 0.00007679 por FUST.

FUST Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,571,392, con un suministro circulante de 33.00B FUST. Durante las últimas 24 horas, FUST cotiza entre $ 0.00007589 (bajo) y $ 0.00008047 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00023234, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00003075.

En el corto plazo, FUST experimentó un cambio de -1.70% en la última hora y de +53.75% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FUST Token (FUST)

Cap de mercado $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.57M$ 2.57M $ 2.57M Suministro de Circulación 33.00B 33.00B 33.00B Suministro total 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0 33,000,000,000.0

