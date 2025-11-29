Precio de FTF100 hoy

El precio actual de FTF100 (FTF100) hoy es --, con una variación del 9.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FTF100 a USD es -- por FTF100.

FTF100 actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,682, con un suministro circulante de 1.00B FTF100. Durante las últimas 24 horas, FTF100 cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FTF100 experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +12.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FTF100 (FTF100)

Cap de mercado $ 50.68K$ 50.68K $ 50.68K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.68K$ 50.68K $ 50.68K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de FTF100 es de $ 50.68K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FTF100 es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.68K.