Precio de fsjal hoy

El precio actual de fsjal (FSJAL) hoy es $ 0.00059232, con una variación del 18.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FSJAL a USD es $ 0.00059232 por FSJAL.

fsjal actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 592,359, con un suministro circulante de 1.00B FSJAL. Durante las últimas 24 horas, FSJAL cotiza entre $ 0.00057661 (bajo) y $ 0.00080891 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00172293, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00006157.

En el corto plazo, FSJAL experimentó un cambio de +1.35% en la última hora y de +9.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de fsjal (FSJAL)

Cap de mercado $ 592.36K$ 592.36K $ 592.36K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 592.36K$ 592.36K $ 592.36K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de fsjal es de $ 592.36K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FSJAL es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 592.36K.