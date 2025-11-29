Precio de Flyte AI hoy

El precio actual de Flyte AI (FLYTE) hoy es $ 0.00052081, con una variación del 6.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLYTE a USD es $ 0.00052081 por FLYTE.

Flyte AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 520,807, con un suministro circulante de 1.00B FLYTE. Durante las últimas 24 horas, FLYTE cotiza entre $ 0.00052065 (bajo) y $ 0.00056036 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00254651, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00026914.

En el corto plazo, FLYTE experimentó un cambio de -2.69% en la última hora y de +18.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Flyte AI (FLYTE)

Cap de mercado $ 520.81K$ 520.81K $ 520.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 520.81K$ 520.81K $ 520.81K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Flyte AI es de $ 520.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLYTE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 520.81K.