Precio de FlowerAI hoy

El precio actual de FlowerAI (FLOWER) hoy es --, con una variación del 0.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FLOWER a USD es -- por FLOWER.

FlowerAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 47,033, con un suministro circulante de 999.83M FLOWER. Durante las últimas 24 horas, FLOWER cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03741161, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FLOWER experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de FlowerAI (FLOWER)

Cap de mercado $ 47.03K$ 47.03K $ 47.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 47.03K$ 47.03K $ 47.03K Suministro de Circulación 999.83M 999.83M 999.83M Suministro total 999,830,089.390677 999,830,089.390677 999,830,089.390677

La capitalización de mercado actual de FlowerAI es de $ 47.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FLOWER es de 999.83M, con un suministro total de 999830089.390677. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 47.03K.