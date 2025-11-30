Precio de Floki Cat hoy

El precio actual de Floki Cat (FCAT) hoy es $ 0.00000648, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FCAT a USD es $ 0.00000648 por FCAT.

Floki Cat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,479.33, con un suministro circulante de 1.00B FCAT. Durante las últimas 24 horas, FCAT cotiza entre $ 0.00000648 (bajo) y $ 0.00000654 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00305134, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000613.

En el corto plazo, FCAT experimentó un cambio de -0.04% en la última hora y de -2.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Floki Cat (FCAT)

Cap de mercado $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Floki Cat es de $ 6.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FCAT es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.48K.