Información del precio (USD) de FITCOIN (FITCOIN)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00209385 $ 0.00209385 $ 0.00209385 24H Mín $ 0.00364627 $ 0.00364627 $ 0.00364627 24H Máx 24H Mín $ 0.00209385$ 0.00209385 $ 0.00209385 24H Máx $ 0.00364627$ 0.00364627 $ 0.00364627 Máximo Histórico $ 0.00833283$ 0.00833283 $ 0.00833283 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.76% Cambio de Precio (1D) -27.37% Cambio de Precio (7D) -50.34% Cambio de Precio (7D) -50.34%

El precio en tiempo real de FITCOIN (FITCOIN) es de $0.00224986. Durante las últimas 24 horas, FITCOIN se ha operado entre un mínimo de $ 0.00209385 y un máximo de $ 0.00364627, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de FITCOIN es de $ 0.00833283, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, FITCOIN ha cambiado en un +0.76% en la última hora, -27.37% en 24 horas y -50.34% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de FITCOIN (FITCOIN)

Cap de mercado $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Suministro de Circulación 892.30M 892.30M 892.30M Suministro total 923,366,718.155522 923,366,718.155522 923,366,718.155522

La capitalización de mercado actual de FITCOIN es de $ 2.01M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FITCOIN es de 892.30M, con un suministro total de 923366718.155522. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 2.08M.