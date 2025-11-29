Precio de Fishwheel hoy

El precio actual de Fishwheel (FSHWHL) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FSHWHL a USD es -- por FSHWHL.

Fishwheel actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 80,606, con un suministro circulante de 962.50M FSHWHL. Durante las últimas 24 horas, FSHWHL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0031303, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FSHWHL experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fishwheel (FSHWHL)

Cap de mercado $ 80.61K$ 80.61K $ 80.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 80.60K$ 80.60K $ 80.60K Suministro de Circulación 962.50M 962.50M 962.50M Suministro total 962,496,821.66553 962,496,821.66553 962,496,821.66553

La capitalización de mercado actual de Fishwheel es de $ 80.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FSHWHL es de 962.50M, con un suministro total de 962496821.66553. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 80.60K.