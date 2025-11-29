Precio de Fidelity Digital Interest Token hoy

El precio actual de Fidelity Digital Interest Token (FDIT) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FDIT a USD es $ 1.0 por FDIT.

Fidelity Digital Interest Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 266,228,822, con un suministro circulante de 266.23M FDIT. Durante las últimas 24 horas, FDIT cotiza entre $ 1.0 (bajo) y $ 1.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.0, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.0.

En el corto plazo, FDIT experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Fidelity Digital Interest Token (FDIT)

Cap de mercado $ 266.23M$ 266.23M $ 266.23M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 266.23M$ 266.23M $ 266.23M Suministro de Circulación 266.23M 266.23M 266.23M Suministro total 266,228,821.68 266,228,821.68 266,228,821.68

