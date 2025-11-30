Precio de Feathers hoy

El precio actual de Feathers ($FEATHERS) hoy es $ 0.00000703, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $FEATHERS a USD es $ 0.00000703 por $FEATHERS.

Feathers actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,962.9, con un suministro circulante de 990.09M $FEATHERS. Durante las últimas 24 horas, $FEATHERS cotiza entre $ 0.00000703 (bajo) y $ 0.00000703 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00027646, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000604.

En el corto plazo, $FEATHERS experimentó un cambio de -- en la última hora y de +12.12% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Feathers ($FEATHERS)

Cap de mercado $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Suministro de Circulación 990.09M 990.09M 990.09M Suministro total 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423 990,094,698.5696423

La capitalización de mercado actual de Feathers es de $ 6.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $FEATHERS es de 990.09M, con un suministro total de 990094698.5696423. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.96K.