Precio de Exchange Request for Bitbon hoy

El precio actual de Exchange Request for Bitbon (ERBB) hoy es $ 0.776452, con una variación del 1.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ERBB a USD es $ 0.776452 por ERBB.

Exchange Request for Bitbon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 289,163, con un suministro circulante de 372.41K ERBB. Durante las últimas 24 horas, ERBB cotiza entre $ 0.745983 (bajo) y $ 0.784738 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.068, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.692041.

En el corto plazo, ERBB experimentó un cambio de +1.51% en la última hora y de -7.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.39K.

Información del mercado de Exchange Request for Bitbon (ERBB)

Cap de mercado $ 289.16K$ 289.16K $ 289.16K Volumen (24H) $ 2.39K$ 2.39K $ 2.39K Cap. de mercado totalmente diluida $ 289.16K$ 289.16K $ 289.16K Suministro de Circulación 372.41K 372.41K 372.41K Suministro total 372,407.7374993154 372,407.7374993154 372,407.7374993154

La capitalización de mercado actual de Exchange Request for Bitbon es de $ 289.16K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.39K. El suministro circulante de ERBB es de 372.41K, con un suministro total de 372407.7374993154. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 289.16K.