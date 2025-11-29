Precio de Evolve PRO hoy

El precio actual de Evolve PRO (EVOP) hoy es $ 0.00422193, con una variación del 1.07% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EVOP a USD es $ 0.00422193 por EVOP.

Evolve PRO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 211,097, con un suministro circulante de 50.00M EVOP. Durante las últimas 24 horas, EVOP cotiza entre $ 0.00410446 (bajo) y $ 0.00448263 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.188136, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0031876.

En el corto plazo, EVOP experimentó un cambio de +0.99% en la última hora y de -86.99% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Evolve PRO (EVOP)

Cap de mercado $ 211.10K$ 211.10K $ 211.10K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 211.10K$ 211.10K $ 211.10K Suministro de Circulación 50.00M 50.00M 50.00M Suministro total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Evolve PRO es de $ 211.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EVOP es de 50.00M, con un suministro total de 50000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 211.10K.