Precio de EVIVO Token hoy

El precio actual de EVIVO Token (EVIVO) hoy es $ 0.00002625, con una variación del 2.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de EVIVO a USD es $ 0.00002625 por EVIVO.

EVIVO Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,700.84, con un suministro circulante de 750.38M EVIVO. Durante las últimas 24 horas, EVIVO cotiza entre $ 0.00002626 (bajo) y $ 0.00002702 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00005169, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00002614.

En el corto plazo, EVIVO experimentó un cambio de -0.11% en la última hora y de -18.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de EVIVO Token (EVIVO)

Cap de mercado $ 19.70K$ 19.70K $ 19.70K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 26.24K$ 26.24K $ 26.24K Suministro de Circulación 750.38M 750.38M 750.38M Suministro total 999,613,481.613831 999,613,481.613831 999,613,481.613831

La capitalización de mercado actual de EVIVO Token es de $ 19.70K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de EVIVO es de 750.38M, con un suministro total de 999613481.613831. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 26.24K.