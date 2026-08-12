Precio de Durovs Dog hoy

El precio actual de Durovs Dog (PYONYA) hoy es $ 0, con una variación del 4.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PYONYA a USD es $ 0 por PYONYA.

Durovs Dog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 186,648, con un suministro circulante de 923.51M PYONYA. Durante las últimas 24 horas, PYONYA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PYONYA experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -15.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.56K.

Información del mercado de Durovs Dog (PYONYA)

Cap de mercado $ 186.65K$ 186.65K $ 186.65K Volumen (24H) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K Cap. de mercado totalmente diluida $ 202.11K$ 202.11K $ 202.11K Suministro de Circulación 923.51M 923.51M 923.51M Suministro total 923,505,575.004138 923,505,575.004138 923,505,575.004138

La capitalización de mercado actual de Durovs Dog es de $ 186.65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.56K. El suministro circulante de PYONYA es de 923.51M, con un suministro total de 923505575.004138. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 202.11K.