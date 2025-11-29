Precio de Dorol hoy

El precio actual de Dorol (DRL) hoy es $ 3,870.43, con una variación del 0.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DRL a USD es $ 3,870.43 por DRL.

Dorol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 51,861, con un suministro circulante de 13.36 DRL. Durante las últimas 24 horas, DRL cotiza entre $ 3,846.5 (bajo) y $ 3,879.62 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4,469.59, mientras que el mínimo histórico fue $ 3,321.49.

En el corto plazo, DRL experimentó un cambio de +0.27% en la última hora y de +0.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dorol (DRL)

Cap de mercado $ 51.86K$ 51.86K $ 51.86K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.82B$ 38.82B $ 38.82B Suministro de Circulación 13.36 13.36 13.36 Suministro total 9,999,998.0 9,999,998.0 9,999,998.0

La capitalización de mercado actual de Dorol es de $ 51.86K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DRL es de 13.36, con un suministro total de 9999998.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.82B.