Precio de Dope hoy

El precio actual de Dope (DOPE) hoy es --, con una variación del 29.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DOPE a USD es -- por DOPE.

Dope actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,720.39, con un suministro circulante de 420.69T DOPE. Durante las últimas 24 horas, DOPE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DOPE experimentó un cambio de +0.45% en la última hora y de +46.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dope (DOPE)

Cap de mercado $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.72K$ 9.72K $ 9.72K Suministro de Circulación 420.69T 420.69T 420.69T Suministro total 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Dope es de $ 9.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DOPE es de 420.69T, con un suministro total de 420690000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.72K.