Precio de Dollar Cost Average hoy

El precio actual de Dollar Cost Average (DCA) hoy es --, con una variación del 11.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DCA a USD es -- por DCA.

Dollar Cost Average actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 330,147, con un suministro circulante de 999.99M DCA. Durante las últimas 24 horas, DCA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00301457, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DCA experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +22.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Dollar Cost Average (DCA)

Cap de mercado $ 330.15K$ 330.15K $ 330.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 330.15K$ 330.15K $ 330.15K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,990,813.641444 999,990,813.641444 999,990,813.641444

La capitalización de mercado actual de Dollar Cost Average es de $ 330.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DCA es de 999.99M, con un suministro total de 999990813.641444. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 330.15K.