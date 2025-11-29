Precio de DiviSwap hoy

El precio actual de DiviSwap (DSWAP) hoy es $ 0.117439, con una variación del 1.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DSWAP a USD es $ 0.117439 por DSWAP.

DiviSwap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,442, con un suministro circulante de 233.67K DSWAP. Durante las últimas 24 horas, DSWAP cotiza entre $ 0.113401 (bajo) y $ 0.122506 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.189789, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.083572.

En el corto plazo, DSWAP experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de +11.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DiviSwap (DSWAP)

Cap de mercado $ 27.44K$ 27.44K $ 27.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 71.88K$ 71.88K $ 71.88K Suministro de Circulación 233.67K 233.67K 233.67K Suministro total 612,059.0 612,059.0 612,059.0

La capitalización de mercado actual de DiviSwap es de $ 27.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DSWAP es de 233.67K, con un suministro total de 612059.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 71.88K.