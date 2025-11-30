Precio de Digital Slop hoy

El precio actual de Digital Slop (SLOP) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLOP a USD es -- por SLOP.

Digital Slop actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,311.7, con un suministro circulante de 999.38M SLOP. Durante las últimas 24 horas, SLOP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SLOP experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Digital Slop (SLOP)

Cap de mercado $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K Suministro de Circulación 999.38M 999.38M 999.38M Suministro total 999,378,004.543985 999,378,004.543985 999,378,004.543985

La capitalización de mercado actual de Digital Slop es de $ 11.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SLOP es de 999.38M, con un suministro total de 999378004.543985. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 11.31K.