Precio de DEV TOMMY JINGL hoy

El precio actual de DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOMMYJINGL a USD es $ 0 por TOMMYJINGL.

DEV TOMMY JINGL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 603,621, con un suministro circulante de 991.80M TOMMYJINGL. Durante las últimas 24 horas, TOMMYJINGL cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00130959, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TOMMYJINGL experimentó un cambio de -- en la última hora y de -5.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.99.

Información del mercado de DEV TOMMY JINGL (TOMMYJINGL)

Cap de mercado $ 603.62K$ 603.62K $ 603.62K Volumen (24H) $ 0.99$ 0.99 $ 0.99 Cap. de mercado totalmente diluida $ 630.51K$ 630.51K $ 630.51K Suministro de Circulación 991.80M 991.80M 991.80M Suministro total 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188 1,035,975,088.494188

La capitalización de mercado actual de DEV TOMMY JINGL es de $ 603.62K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.99. El suministro circulante de TOMMYJINGL es de 991.80M, con un suministro total de 1035975088.494188. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 630.51K.