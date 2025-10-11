Información del precio (USD) de Defidash (DEFIDASH)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.01359036 $ 0.01359036 $ 0.01359036 24H Mín $ 0.01667793 $ 0.01667793 $ 0.01667793 24H Máx 24H Mín $ 0.01359036$ 0.01359036 $ 0.01359036 24H Máx $ 0.01667793$ 0.01667793 $ 0.01667793 Máximo Histórico $ 0.02970776$ 0.02970776 $ 0.02970776 Precio más bajo $ 0.01267725$ 0.01267725 $ 0.01267725 Cambio de Precio (1H) +1.04% Cambio de Precio (1D) -13.71% Cambio de Precio (7D) -19.07% Cambio de Precio (7D) -19.07%

El precio en tiempo real de Defidash (DEFIDASH) es de $0.01429501. Durante las últimas 24 horas, DEFIDASH se ha operado entre un mínimo de $ 0.01359036 y un máximo de $ 0.01667793, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DEFIDASH es de $ 0.02970776, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.01267725.

En términos de rendimiento a corto plazo, DEFIDASH ha cambiado en un +1.04% en la última hora, -13.71% en 24 horas y -19.07% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Defidash (DEFIDASH)

Cap de mercado $ 284.33K$ 284.33K $ 284.33K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 284.33K$ 284.33K $ 284.33K Suministro de Circulación 20.00M 20.00M 20.00M Suministro total 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Defidash es de $ 284.33K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DEFIDASH es de 20.00M, con un suministro total de 20000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 284.33K.