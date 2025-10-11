El precio en vivo de Decrypting hoy es de 0.00293999 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DCRYPT en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DCRYPT en MEXC ahora.El precio en vivo de Decrypting hoy es de 0.00293999 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de DCRYPT en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de DCRYPT en MEXC ahora.

Más información de DCRYPT

Info. de precios de DCRYPT

Whitepaper de DCRYPT

Sitio web oficial de DCRYPT

Tokenomía de DCRYPT

Pronóstico de precios de DCRYPT

Earn

Airdrop+

Noticias

Blog

Learn

Logo de Decrypting

Precio de Decrypting (DCRYPT)

No listado

Precio en vivo de 1 DCRYPT en USD:

$0.00293999
$0.00293999$0.00293999
-21.00%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Decrypting (DCRYPT)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:23:31 (UTC+8)

Información del precio (USD) de Decrypting (DCRYPT)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.00271012
$ 0.00271012$ 0.00271012
24H Mín
$ 0.00380285
$ 0.00380285$ 0.00380285
24H Máx

$ 0.00271012
$ 0.00271012$ 0.00271012

$ 0.00380285
$ 0.00380285$ 0.00380285

$ 0.01196398
$ 0.01196398$ 0.01196398

$ 0.00271012
$ 0.00271012$ 0.00271012

+1.83%

-21.01%

-54.24%

-54.24%

El precio en tiempo real de Decrypting (DCRYPT) es de $0.00293999. Durante las últimas 24 horas, DCRYPT se ha operado entre un mínimo de $ 0.00271012 y un máximo de $ 0.00380285, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DCRYPT es de $ 0.01196398, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00271012.

En términos de rendimiento a corto plazo, DCRYPT ha cambiado en un +1.83% en la última hora, -21.01% en 24 horas y -54.24% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Decrypting (DCRYPT)

$ 139.26K
$ 139.26K$ 139.26K

--
----

$ 292.24K
$ 292.24K$ 292.24K

47.65M
47.65M 47.65M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Decrypting es de $ 139.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DCRYPT es de 47.65M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 292.24K.

Historial de precios de Decrypting (DCRYPT) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Decrypting a USD fue de $ -0.000782129478039461.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Decrypting a USD fue de $ -0.0011388653.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Decrypting a USD fue de $ -0.0016699201.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Decrypting a USD fue de $ -0.005711316679560909.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.000782129478039461-21.01%
30 Días$ -0.0011388653-38.73%
60 Días$ -0.0016699201-56.80%
90 Días$ -0.005711316679560909-66.01%

Qué es Decrypting (DCRYPT)

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

MEXC es el exchange de criptomonedas líder en el que confían más de 10 millones de usuarios de todo el mundo. Es reconocido por ser la plataforma con la selección de tokens más amplia, los listados de tokens más rápidos y las tarifas de trading más bajas del mercado. ¡Únete ahora a MEXC para disfrutar de la mayor liquidez y las tarifas más competitivas del mercado!

Recurso Decrypting(DCRYPT)

Libro blanco
Sitio web oficial

Predicción del precio de Decrypting (USD)

¿Cuánto valdrá Decrypting (DCRYPT) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos Decrypting (DCRYPT) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre Decrypting.

¡Consulta la predicción del precio de Decrypting ahora!

DCRYPT a monedas locales

Tokenómica de Decrypting (DCRYPT)

Entender la tokenómica de Decrypting (DCRYPT) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de DCRYPT!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre Decrypting (DCRYPT)

¿Cuánto vale Decrypting (DCRYPT) hoy?
El precio en vivo de DCRYPT en USD es de 0.00293999 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de DCRYPT en USD?
El precio actual de DCRYPT en USD es de $ 0.00293999. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de Decrypting?
La capitalización de mercado de DCRYPT es de $ 139.26K USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de DCRYPT?
El suministro circulante de DCRYPT es de 47.65M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de DCRYPT?
DCRYPT alcanzó un precio ATH de 0.01196398 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de DCRYPT?
DCRYPT vio un precio ATL de 0.00271012 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de DCRYPT?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para DCRYPT es de -- USD.
¿DCRYPT subirá más este año?
El precio de DCRYPT podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de DCRYPT para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:23:31 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Decrypting (DCRYPT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.