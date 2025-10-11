Información del precio (USD) de Decrypting (DCRYPT)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.00271012 24H Máx $ 0.00380285 Máximo Histórico $ 0.01196398 Precio más bajo $ 0.00271012 Cambio de Precio (1H) +1.83% Cambio de Precio (1D) -21.01% Cambio de Precio (7D) -54.24%

El precio en tiempo real de Decrypting (DCRYPT) es de $0.00293999. Durante las últimas 24 horas, DCRYPT se ha operado entre un mínimo de $ 0.00271012 y un máximo de $ 0.00380285, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de DCRYPT es de $ 0.01196398, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00271012.

En términos de rendimiento a corto plazo, DCRYPT ha cambiado en un +1.83% en la última hora, -21.01% en 24 horas y -54.24% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Decrypting (DCRYPT)

Cap de mercado $ 139.26K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 292.24K Suministro de Circulación 47.65M Suministro total 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Decrypting es de $ 139.26K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DCRYPT es de 47.65M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 292.24K.