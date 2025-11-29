Precio de DAOBase hoy

El precio actual de DAOBase (BEE) hoy es $ 0.01992488, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BEE a USD es $ 0.01992488 por BEE.

DAOBase actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,095,870, con un suministro circulante de 55.00M BEE. Durante las últimas 24 horas, BEE cotiza entre $ 0.01992068 (bajo) y $ 0.01992579 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.119035, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00840027.

En el corto plazo, BEE experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +15.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de DAOBase (BEE)

Cap de mercado $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.92M$ 19.92M $ 19.92M Suministro de Circulación 55.00M 55.00M 55.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de DAOBase es de $ 1.10M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BEE es de 55.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.92M.