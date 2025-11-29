Precio de CTOC hoy

El precio actual de CTOC (CTOC) hoy es $ 0.03165479, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CTOC a USD es $ 0.03165479 por CTOC.

CTOC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,926,680, con un suministro circulante de 60.50M CTOC. Durante las últimas 24 horas, CTOC cotiza entre $ 0.03139102 (bajo) y $ 0.03228977 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.154429, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00791853.

En el corto plazo, CTOC experimentó un cambio de +0.41% en la última hora y de -1.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CTOC (CTOC)

Cap de mercado $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 159.24M$ 159.24M $ 159.24M Suministro de Circulación 60.50M 60.50M 60.50M Suministro total 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CTOC es de $ 1.93M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CTOC es de 60.50M, con un suministro total de 5000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 159.24M.