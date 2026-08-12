Precio de Crazy Frog Coin hoy

El precio actual de Crazy Frog Coin (CRAZY) hoy es $ 0, con una variación del 0.63% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRAZY a USD es $ 0 por CRAZY.

Crazy Frog Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 67,310, con un suministro circulante de 1.00B CRAZY. Durante las últimas 24 horas, CRAZY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00454342, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRAZY experimentó un cambio de +0.14% en la última hora y de +4.67% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Crazy Frog Coin (CRAZY)

Cap de mercado $ 67.31K$ 67.31K $ 67.31K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 67.31K$ 67.31K $ 67.31K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Crazy Frog Coin es de $ 67.31K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CRAZY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 67.31K.