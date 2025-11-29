Precio de CRAWJU hoy

El precio actual de CRAWJU (CRAWJU) hoy es --, con una variación del 22.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CRAWJU a USD es -- por CRAWJU.

CRAWJU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 369,267, con un suministro circulante de 994.11M CRAWJU. Durante las últimas 24 horas, CRAWJU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00438897, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CRAWJU experimentó un cambio de +0.17% en la última hora y de +18.39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CRAWJU (CRAWJU)

Cap de mercado $ 369.27K$ 369.27K $ 369.27K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 369.27K$ 369.27K $ 369.27K Suministro de Circulación 994.11M 994.11M 994.11M Suministro total 994,109,792.0 994,109,792.0 994,109,792.0

