Precio de Cosmo hoy

El precio actual de Cosmo (COSMO) hoy es --, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COSMO a USD es -- por COSMO.

Cosmo actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,635, con un suministro circulante de 905.20M COSMO. Durante las últimas 24 horas, COSMO cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, COSMO experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -21.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cosmo (COSMO)

Cap de mercado $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.64K$ 21.64K $ 21.64K Suministro de Circulación 905.20M 905.20M 905.20M Suministro total 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863 905,204,147.8626863

La capitalización de mercado actual de Cosmo es de $ 21.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de COSMO es de 905.20M, con un suministro total de 905204147.8626863. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.64K.