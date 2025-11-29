Precio de Concilium hoy

El precio actual de Concilium (CONCILIUM) hoy es $ 1.9, con una variación del 3.13% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CONCILIUM a USD es $ 1.9 por CONCILIUM.

Concilium actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,281,207, con un suministro circulante de 4.88M CONCILIUM. Durante las últimas 24 horas, CONCILIUM cotiza entre $ 1.84 (bajo) y $ 1.94 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.57, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.16.

En el corto plazo, CONCILIUM experimentó un cambio de -0.07% en la última hora y de -6.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Concilium (CONCILIUM)

Cap de mercado $ 9.28M$ 9.28M $ 9.28M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.52M$ 9.52M $ 9.52M Suministro de Circulación 4.88M 4.88M 4.88M Suministro total 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373 4,999,999.999999373

La capitalización de mercado actual de Concilium es de $ 9.28M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CONCILIUM es de 4.88M, con un suministro total de 4999999.999999373. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.52M.