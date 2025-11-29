Precio de Cofinex hoy

El precio actual de Cofinex (CNX) hoy es $ 0.269865, con una variación del 3.60% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CNX a USD es $ 0.269865 por CNX.

Cofinex actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 17,541,120, con un suministro circulante de 65.00M CNX. Durante las últimas 24 horas, CNX cotiza entre $ 0.269819 (bajo) y $ 0.280062 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.500327, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04504196.

En el corto plazo, CNX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +57.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Cofinex (CNX)

Cap de mercado $ 17.54M$ 17.54M $ 17.54M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 134.93M$ 134.93M $ 134.93M Suministro de Circulación 65.00M 65.00M 65.00M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Cofinex es de $ 17.54M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CNX es de 65.00M, con un suministro total de 500000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 134.93M.