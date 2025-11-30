Precio de CODE hoy

El precio actual de CODE (CODE) hoy es --, con una variación del 0.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CODE a USD es -- por CODE.

CODE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,985.53, con un suministro circulante de 19.78M CODE. Durante las últimas 24 horas, CODE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01376831, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CODE experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +7.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CODE (CODE)

Cap de mercado $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.99K$ 6.99K $ 6.99K Suministro de Circulación 19.78M 19.78M 19.78M Suministro total 19,780,207.55912902 19,780,207.55912902 19,780,207.55912902

La capitalización de mercado actual de CODE es de $ 6.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CODE es de 19.78M, con un suministro total de 19780207.55912902. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.99K.