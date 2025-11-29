Precio de CLONES hoy

El precio actual de CLONES (CLONES) hoy es $ 0.00014886, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CLONES a USD es $ 0.00014886 por CLONES.

CLONES actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 145,139, con un suministro circulante de 975.00M CLONES. Durante las últimas 24 horas, CLONES cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00472169, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00013371.

En el corto plazo, CLONES experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de CLONES (CLONES)

Cap de mercado $ 145.14K$ 145.14K $ 145.14K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 148.86K$ 148.86K $ 148.86K Suministro de Circulación 975.00M 975.00M 975.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de CLONES es de $ 145.14K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de CLONES es de 975.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 148.86K.