Precio de CHONKY hoy

El precio actual de CHONKY (CHONKY) hoy es $ 0, con una variación del 5.88% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de CHONKY a USD es $ 0 por CHONKY.

CHONKY actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 263,208, con un suministro circulante de 1000.00M CHONKY. Durante las últimas 24 horas, CHONKY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00217993, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, CHONKY experimentó un cambio de -0.14% en la última hora y de -7.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.44K.

Información del mercado de CHONKY (CHONKY)

Cap de mercado $ 263.21K$ 263.21K $ 263.21K Volumen (24H) $ 1.44K$ 1.44K $ 1.44K Cap. de mercado totalmente diluida $ 263.21K$ 263.21K $ 263.21K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373 999,999,250.8068373

La capitalización de mercado actual de CHONKY es de $ 263.21K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.44K. El suministro circulante de CHONKY es de 1000.00M, con un suministro total de 999999250.8068373. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 263.21K.