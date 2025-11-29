Precio de Charged Particles hoy

El precio actual de Charged Particles (IONX) hoy es $ 0.00132126, con una variación del 9.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IONX a USD es $ 0.00132126 por IONX.

Charged Particles actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 105,539, con un suministro circulante de 79.88M IONX. Durante las últimas 24 horas, IONX cotiza entre $ 0.00116271 (bajo) y $ 0.00179316 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.75, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IONX experimentó un cambio de -6.67% en la última hora y de +22.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Charged Particles (IONX)

Cap de mercado $ 105.54K$ 105.54K $ 105.54K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 132.13K$ 132.13K $ 132.13K Suministro de Circulación 79.88M 79.88M 79.88M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Charged Particles es de $ 105.54K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IONX es de 79.88M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 132.13K.