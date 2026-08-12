Precio de Chadimir Putni hoy

El precio actual de Chadimir Putni (PUTNI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PUTNI a USD es $ 0 por PUTNI.

Chadimir Putni actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 170,679, con un suministro circulante de 1.00B PUTNI. Durante las últimas 24 horas, PUTNI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01687661, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PUTNI experimentó un cambio de -- en la última hora y de -4.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 26.05.

Información del mercado de Chadimir Putni (PUTNI)

Cap de mercado $ 170.68K$ 170.68K $ 170.68K Volumen (24H) $ 26.05$ 26.05 $ 26.05 Cap. de mercado totalmente diluida $ 170.68K$ 170.68K $ 170.68K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Chadimir Putni es de $ 170.68K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 26.05. El suministro circulante de PUTNI es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 170.68K.